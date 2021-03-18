سامح الصريطي: ألم الجوع أقل من عمل شيء لا أحبه

قال الفنان سامح الصريطي، إنه لا يعمل شيئا آخر بجانب الفن، لافتا إلى أن هناك أعمالا تحقق مكاسب مادية على حساب القيم والفن، لكنه لا يقبل بذلك.









وأضاف الصريطي في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "أخبار مصر"، أنه لم يقبل دورا فى حياته الفنية من أجل المال، مؤكدًا " الألم الذى يصيبه من عدم الأكل، أقل من عمل شيء لا يحبه.









وأشار إلى أنه اعتذر عن أعمال كثيرة جدًا، لأنها لا تتناسب معه، قائلا: "اللى اتعرض عليّ كتير واللى رفضته أكثر من اللى قبلته".









ولفت إلى أنه كان يعرض عليه أكثر من عمل فى وقت واحد، وكل فترة زمنية لها ظروفها الخاصة.



