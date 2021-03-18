مصممة أزياء: الأطفال لا بد أن يرتدوا ملابس قطنية 100%

قالت دعاء سيف، مصممة الأزياء، إن والدها كان لديه مشروع صغير عبارة عن مشغل، ولكنه فشل، فوضع كل القماش الخاص بالمشغل في المنزل، واستغلت هذا القماش في إعداد الفساتين للعرائس وهي صغيرة.





وتابعت "سيف"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنها خريجة لغات وترجمة، وبعد تخرجها عملت على إعداد مشغل صغير بالشراكة مع أحد الاشخاص، ولكنها لم يكن يستهويها فكرة ما يتم انتاجه من المشغل من منتجات تقليدية، فعملت على الاطلاع على الملابس الأوروبية، وقامت بتمصير بعض التصميمات.





وأضافت أنها صممت ملابس أطفال، وسوقت التصميمات على مواقع التواصل الاجتماعي التي لاقت استحسانا كبيرا جدًا، وبعد ذلك دخلت في تصميمات الرجال وخلافه.



