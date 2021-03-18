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توك شو

سامح الصريطى: نفسي احتفل بعيد ميلادي في ملجأ

الخميس 18/مارس/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف الفنان سامح الصريطي عن عدد المرات التى احتفل فيها بعيد ميلاده، والمكان الذى يرغب الاحتفال فيه هذا العام.

وقال الصريطى في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، انه احتفل بعيد ميلاده خمس مرات فقط، ولولا ازمة كورونا لحتفل بعيد ميلاده فى ملجأ ايتام.

وبسؤاله عن الحب فى حياته قال إن الحب هو وسيلة المتعة لأى شىء فى الدنيا سواء كان للعمل او أكلة او مكان، والحب ليس غاية بل وسيلة للحياة والاستمتاع بجمالها .

وثمن الصريطي مساندة وحب الناس اثناء الازمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الإخيرة، مضيفًا: شعرت انى مفروض احب الناس اكتر.. هذه اللحظة من الألم تحولت إلى لحظة امتنان لا حدود لها".
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