الزراعيين : إنتاج تقاوي الخضراوات محليا ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري





قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة السابق ، إننا نستورد 98 % من تقاوى الخضروات من الخارج سنويا ، وبالتالى فإننا عندما ننتجها فى مصر يعنى أننا نوفر عملة صعبة مما ينعكس على الاقتصاد المصرى .





وأشار "خليفة" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلي أن انتاج تقاوى الخضروات فى مصر لها بعد استراتيجى من أهمها الابتعاد عن ضغوط الدول المنتجة لها ، منوها إلي أن انتاجية تقاوى الخضر محليا مضاعفة مما يفيد المزارع فى زيادة الإنتاجية .





وأضاف "نقيب الزراعيين " أن زيادة إنتاجية الخضروات ستؤدى إلي زيادة المعروض وبالتالي تقل الأسعار بالأسواق مما يخدم المواطنين ، منوها إلي أن انتاجية الفدان تصل إلي 60 طنا.





ونجح فريق من علماء مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، فى إنتاج تقاوى طماطم محلية، وذلك للمرة الأولى بعد أن كان يتم استيرادها من الخارج.



