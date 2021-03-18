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حسام موافي: الضغط المرتفع كارثة كبيرة على صحة المصريين

الخميس 18/مارس/2021 - 10:03 م
حسام موافي
حسام موافي
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محمد القاضي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الضغط المرتفع كارثة كبيرة لدى المصريين، وأن ثلث المصريين مصابون بارتفاع في ضغط الدم، لافتًا إلى أن أغلب مصابى الضغط والسكر لا يعلمون بإصابتهم.


وأضاف موافي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن المدخن مدمن، موجها حديثه للمصريين: "أبوس ايديكم متدخنوش، أحزن كطبيب عندما أرى الفتيات والسيدات يدخن الشيشة".


وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في مرتبات الأطباء، وهذا شيء إنساني جدا، خاصة ما نراه خلال جائحة كورونا.


وأوضح أننا بحاجة لاستعادة مصطلح "حكيم"، لافتًا إلى أن هناك أطباء كثرين مثل الدكتور محمد مشالي، وكان الانتقاد الوحيد له أنه ممارس عام، وأن التخصص مهم جدًا، معقبا: "الطبيب المصري من أنضف الدكاترة في العالم".
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