حسام موافي: الضغط المرتفع كارثة كبيرة على صحة المصريين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الضغط المرتفع كارثة كبيرة لدى المصريين، وأن ثلث المصريين مصابون بارتفاع في ضغط الدم، لافتًا إلى أن أغلب مصابى الضغط والسكر لا يعلمون بإصابتهم.









وأضاف موافي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن المدخن مدمن، موجها حديثه للمصريين: "أبوس ايديكم متدخنوش، أحزن كطبيب عندما أرى الفتيات والسيدات يدخن الشيشة".









وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في مرتبات الأطباء، وهذا شيء إنساني جدا، خاصة ما نراه خلال جائحة كورونا.







