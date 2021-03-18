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فن

يالا ناخد سيلفي .. عمرو دياب يثير الجدل بصورة مع راقصة

الخميس 18/مارس/2021 - 10:03 م
عمرو دياب والراقصة
عمرو دياب والراقصة بدرة
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محمد بدران
أثارت راقصة أجنبية تُدعى "بدرة" جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بعد انتشار صورة تجمعها مع الهضبة عمرو دياب.


ونشرت الراقصة بدرة، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"،صورة لها رفقة "الهضبة" وهو يلتقط معها صورة علي طريقة "السيلفي"، وكتبت "دعنا نأخذ سيلفي".


أحيا الهضبة عمرو دياب، مؤخرًا، إحدى الحفلات الخاصة بإحدى شركات التطوير العقارى بالقاهرة، وقدم عمرو دياب عددا كبيرا من أبرز أغانيه، وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء" .


يذكر أن عاد النجم عمرو دياب إلى القاهرة  بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.




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