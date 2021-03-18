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رياضة

بمشاركة النني.. آرسنال يتأهل لدور الثمانية رغم الخسارة من أولمبياكوس بهدف

الخميس 18/مارس/2021 - 10:12 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تأهل أرسنال لدور الثمانية بالدوري الأوروبي، رغم خسارته مساء اليوم الخميس، من أولمبياكوس بهدف دون رد، في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وتأهل أرسنال لدور الـ8 مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الجانرز بنتيجة (3 – 2) في مجموع المباراتين.

وخاض محمد النني لاعب أرسنال، المواجهة منذ بدايتها حتى الدقيقة 57.

وسجل يوسف العربي لاعب أولمبياكوس هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 51.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: بيرنارد لينو 
خط الدفاع: تيرني - جابرييال - دافيد لويز - بيريلين
خط الوسط: شاكا - النني - سميث روي - سيبايوس 
خط الهجوم: نيكولاس بيبي - بير أوباميانج

فيما بدأ أولمبياكوس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوسيه سا 
خط الدفاع: سوكراتيس - اوسبينا - هوليباس 
خط الوسط: ثاناسيس - مفيلا - كامارا - أوليج
خط الهجوم: ماسوراس - يوسف العربي - فورتنيس
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