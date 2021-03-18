ولا يزالون طلقاء .. FBI يطلق فيديوهات جديدة لـ 10 مشتبهين بهم خطرين في أحداث الكابيتول | فيديو

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عدة مقاطع فيديو مصورة يوم الخميس توضح بالتفصيل الأحداث التي تكشفت خلال أعمال الشغب في الكابيتول ، في محاولة لتحديد 10 من أكثر المشتبه بهم عنفًا الذين ما زالوا طلقاء.









شوهد الأفراد العشرة الذين تم تصويرهم وهم يعتدون على ضباط الشرطة في مبنى الكابيتول وهم يفعلون ذلك بمجموعة متنوعة من الأسلحة ، بما في ذلك البخاخات الكيماوية والهراوات وجهاز مشابه لعصا الماشية.







وحتى الآن، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون مئات الأفراد الذين شاركوا في تمرد 6 يناير القاتل ، واتهمت أكثر من 65 مثيري شغب بالاعتداء على ضباط فيدراليين.



ومع ذلك، يستمر المحققون في مراجعة الصور الأمنية المختلفة، ولا يزال العديد من المشتبه بهم مجهولي المصير.













وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد رجل يستخدم ما يبدو عصا تشبه الهراوة لضرب أحد الضباط بشكل متكرر ، قبل أن يختار قذف الجسم مباشرة إلى مجموعة من السلطات المتمركزة في مبنى الكابيتول. في مقطع فيديو آخر ، عندما تم إطلاق سلة مهملات كبيرة باتجاه المسؤولين، شوهد أحد المشاغبين يرتدي قبعة حمراء "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" وهو يتأرجح في هراوة كبيرة في صف من رجال الشرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب.













في حالات أخرى ، تم القبض على عدد قليل من مثيري الشغب الذين تم تصويرهم وهم يستخدمون أيديهم للاعتداء على الشرطة ، بينما اختار البعض رش نوع من المواد الكيميائية المهيجة على القوات. يُظهر أحد مقاطع الفيديو الأكثر إثارة للصدمة التي نشرتها الوكالة شخصًا يستخدم ما يُعتقد أنه نَفْس ماشية - جهاز صعق كهربائي يشبه أداة الصاعقة - للشرطة.













وأوضح المكتب في بيانه يوم الخميس أنه تم الكشف عن اللقطات مع الرغبة في أن يتمكن الجمهور من تقديم أي معلومات قيمة فيما يتعلق بمكان وجود المشتبه بهم الذين تم تسليط الضوء عليهم.



"يطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي مساعدة الجمهور في التعرف على 10 أفراد يشتبه في تورطهم في بعض من أكثر الهجمات عنفًا على الضباط الذين كانوا يحمون مبنى الكابيتول الأمريكي وعملية الديمقراطية في 6 يناير ،" وفقا لما قاله ستيفن إم دي أنتونو ، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، في بيان.



وأضاف "هؤلاء الأفراد يظهرون على شريط فيديو وهم يرتكبون جرائم فظيعة ضد أولئك الذين كرسوا حياتهم لحماية الشعب الأمريكي".



وتابع: "نعلم أنه قد يكون قرارًا صعبًا الإبلاغ عن معلومات حول العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل ، ولكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله ، ولا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي بحاجة إلى مساعدتك لتحديد هؤلاء المشتبه بهم".



في أعقاب حصار الكابيتول، أشارت التقارير إلى إصابة ما يقرب من 140 ضابط شرطة خلال اقتحام عنيف للمبنى الفيدرالي.



ويُعتقد أن عدد الضباط المصابين أعلى من المبلغ عنه ، حيث اختار العديد من المسؤولين التخلي عن الإبلاغ عن حالتهم إلى القيادة العليا.



وجاء الإفراج عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أيام من اعتقال السلطات رجلين للاعتداء على ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك ، الذي توفي لاحقًا بعد أن توفي متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء صد مثيري الشغب.



وفي الوقت الحاضر ، تم اعتقال أكثر من 300 مثيري شغب لمشاركتهم في التمرد.



