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حوادث

البنك الدولى بواشنطن ينظم اجتماعا بمشاركة مجلس الدولة المصري لدعم نظرائه العراقي وشورى إقليم كردستان

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:03 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
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كتب محمد زهير
شارك رئيس مجلس الدولة، أمس الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الذي عقده البنك الدولي بواشنطن مع رئيس مجلس الدولة في العراق ورئيس مجلس شورى إقليم كردستان العراق.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة المصري تلقي طلبًا من مسئولى البنك الدولي بواشنطن لتقديم المساعدة الفنية في المشروع الذي ينفذه البنك لصالح كل من مجلس الدولة العراقي ومجلس شورى حكومة إقليم كردستان العراق للمساعدة في بناء القدرات داخل المؤسستين   وتعزيز عملهما ومساعدتهما على وضع أنفسهم في المشهد المؤسسي العراقي.

وأوضح الأمين العام في بيان صادر، أن هذا الاجتماع يعتبر خطوة أولية يعقبه عقد عدة اجتماعات متتالية يشارك فيها مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي لعرض خبراتهم على زملائهم في العراق وكردستان العراق. 

وحرص رئيس مجلس الدولة، على تقديم كافة سبل المعاونة ونقل خبرات قضاة مجلس الدولة المصري لزملائهم في العراق، وكردستان العراق وعلى تلبية كافة مطالبهم في مجالات القضاء الاداري وإمدادهم بالأحكام والسوابق القضائية، وعقد الدورات التدريبية، فضلا عن أية مساعدات متعلقة بالصياغة التشريعية، وذلك باعتبار أن هذا هو دور مصر المعهود تجاه أشقائها في الدول العربية.

وناقش الاجتماع الأول القوانين الحاكمة والنصوص المنظمة للعمل في مجلس الدولة المصري، وتوضيح لهيكلة العام واختصاصاته، ولايته ومهامه؛ وكيفية توزيع هذه المهام والمناقشات المتعلقة بالوظائف القضائية به، وتضمن الاجتماع الاجابة على استفسارات القضاة العراقيين حول بعض النقاط المتعلقة بهذه الموضوعات، ومن المقرر أن تعقد عدة اجتماعات لاحقة لمناقشة بعض المسائل الأخرى المتعلقة بقسم التشريع وكيفية الصياغة التشريعية.
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