احمي نفسك.. كيف تكونين مستقلة ماليا بعد الزواج

على الرغم من ارتفاع عدد النساء في القوى العاملة ، إلا أن الحرية المالية لا يمكن تحقيقها بسهولة من قبل معظم النساء ، خاصة بعد الزواج. عادة ما تفقد النساء السيطرة على شؤونهن المالية بعد الزواج ، إما بسبب تركهن وظائفهن ، أو دمج ثروتهن ، أو لمجرد ترك الإدارة المالية لأزواجهن.





يمكن أن يكون هذا إما قرارًا مشتركًا ، أو كما هو الحال في معظم الحالات ، بسبب ضغط الأسرة ، أو بعد الولادة. ينتج عن التخلي عن الرقابة المالية علاقة مشوهة ، حيث غالبًا ما تُترك المرأة تحت رحمة زوجها ، أو أسوأ من ذلك ، لتدبر أمرها بنفسها إذا انهار الزواج.

لتجنب مثل هذا الموقف ، من الأفضل للمرأة أن تمكّن نفسها ماليًا ، ليس فقط من حيث الكسب المحتمل ، ولكن أيضًا في كونها متعلمة ماليًا والمشاركة في جميع القرارات المالية في المنزل.





يقول مرين أغاروال ، مؤسس ومدير Finsafe: "من الأهمية بمكان ألا تتخلى المرأة عن إدارة الأموال وتظل منخرطة في القرارات المالية". ابذل جهدًا لاستعادة السيطرة النقدية حتى لا تضطر إلى الاعتماد على أي شخص من أجل رفاهيتك المالية. حتى لو انهارت العلاقة ، تأكدي من عدم تركك عاليًا وجافة ، واطلبي الدعم من زوجك أو والديك أو أصدقائك. اتخذ الاحتياطات التالية لتكون آمنًا ماليًا بعد ربط العقدة.







لا تدمج أموالك

لا تتسرع في إغلاق حساباتك المصرفية قبل الزواج لفتح حساب مشترك ودمج ثروتك مع ثروتك للزوج. "تأكد من أن لديك حسابًا واحدًا بالإضافة إلى الحساب المشترك ، وحتى في الأخير ، كن صاحب الحساب الأساسي. يقول دينيش روهيرا ، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع 5nance.com: في حالة وجود مشكلة في الزواج ، يمكن للزوج أن يسحب الأموال بسهولة من الحساب المشترك.



