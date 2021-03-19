الظلام الدامس يخيم على حي الأندلس بالعاشر من رمضان

اشتكي عدد من سكان حي الأندلس التابع للإسكان الاجتماعي بمنطقة العاشر من رمضان، من الظلام الشديد الذي يسود المكان داخل الحي لعدم تركيب كشافات إنارة بطول عمارات الحي بأكمله، والموازي للحي السادس عشر بالمدينة.

















واضاف الأهالى الذي شغلوا وحداتهم السكنية فور علمهم ببدء التسليم، من الظلام الشديد وعدم وجود كشافات إنارة في عواميد الكهرباء مؤكدين أن ما حدث مأساة لا تصفها الكلمات: "إحنا ما صدقنا ننقل ويبقى لنا باب يتقفل علينا من غير بهدلة ولا نقل عفش تاني، لكن يا فرحة ما تمت".





وأشاروا إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، علما بأنه قد وقع العديد من الحوادث والاصطدام من قبل الخارجين عن القانون، وسرقات بالإكراه لافتين إلى أن مطالبهم ليس كبيرة أو بمعجزة.





وطالب عدد من الأهالي الجهات المسئولة باتخاذ اللازم لإنارة الحي، والقضاء على مشكلة العشش العشوائية المهدمة والموجود منها والتي اتخذها غفر الحي سكنا لهم.





وناشدوا المسئولين التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.





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