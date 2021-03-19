خوفا من الأوبئة.. أهالي حي السلام يشكون انتشار القمامة في الشوارع

أعرب أهالي حي السلام بمدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء، عن استيائهم لانتشار القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية بالحي ، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».









وقال المواطن عز ابراهيم ، فى استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعانى من تجميع تلال قمامة تهدد حياتنا، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددًا، إضافة إلى انتشار الحيوانات، ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".









وأَضاف: "أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو، مع العلم أننا ندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة؟".









وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".









وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.









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