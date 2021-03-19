حبس لص تخصص فى سرقة السيارات

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس لص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها لاسترجاعها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.





وكان رجال مباحث القاهرة ألقوا القبض على لص سرقة السيارات بالنزهة.





تبلغ لقسم شرطة النزهة من (مواطن - مقيم بالفيوم) قرر باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها حيازة سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة وإنه وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام بركن السيارة قيادته بالمنطقة محل البلاغ وسرقة السيارة المستولى عليها، أمكن ضبطه حال حضوره واستقلال السيارة قيادته المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.





وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع "بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة كرداسة بالجيزة ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.





وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهما إتهماه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.