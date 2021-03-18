ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن: وفاة بطلة فيلم "فتى أحلامي" عن 85 عاما.. عفاف رشاد لـ صدى البلد: شبهوني بجينيفر لوبيز وهذا عمري الحقيقي

الخميس 18/مارس/2021 - 11:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:



وفاة بطلة فيلم "فتى أحلامي" عن 85 عاما

أكد عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد الفنانة منى بدر عن عمر يناهز الـ 85 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية.



عفاف رشاد لـ صدى البلد: شبهوني بجينيفر لوبيز وهذا عمرى الحقيقي


قالت الفنانة عفاف رشاد،  انها فوجئت بردود الأفعال، على صورتها المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث بدت بعمر أصغر ، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا.



شاهد قبل طرحه.. الإعلان الدعائي لمسلسل "ضد الكسر" | خاص

حصل صدى البلد على الإعلان الدعائي الأول لمسلسل " ضد الكسر " للنجمة نيللي كريم والتي ستخوض به الموسم الرمضاني 2021.



أشرف زكي: استقرار نسبي في حالة المخرج رائد لبيب


قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الحالة الصحية للمخرج رائد لبيب شهدت استقرارا نسبيا خلال الساعات الماضية.



قبل عرض "اللي مالوش كبير".. الجمهور يتفاعل ويقلد "الخديوي" أحمد العوضي

لقى الفنان أحمد العوضي تفاعلا كبيرا من الجمهور على السوشيال ميديا خاصة بعد طرحه لصورة من بوستر مسلسله الجديد" اللي مالوش كبير" وكشف فيها عن شخصيته . 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده.. قصة عشق خالد زكي لـ ميرفت أمين وضرب عفاف شعيب له

أشرف زكي يوضح تفاصيل جنازة أحلام الجريتلي.. خاص

نور لـ صدى البلد: أحلام الجريتلي كانت ست تليق عليها الحياة

شاهد قبل طرحه.. الإعلان الدعائي لمسلسل "ضد الكسر" | خاص

وفاة بطلة فيلم "فتى أحلامي" عن 85 عاما

عفاف رشاد لـ صدى البلد: شبهوني بجينفر لوبيز وهذا عمرى الحقيقي

ترشيحاتنا

شاهد .. اشتعال النار فى سيارة أعلى كوبري أكتوبر

غلق جزئي لـ شارع الوحدة في الاتجاهين أمام مستشفى حميات إمبابة

أول طقس زواج يهودي في الإمارات.. صورة

جدو يسخر من قائمة المنتخب ..‏أعمل إيه تاني عشان انضم

حسام موافي: الضغط المرتفع كارثة كبيرة على صحة المصريين

قرار سعودي عاجل بسحب دواء من الأسواق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من المرحاض .. دراسة تحذر من ضرر هذه الأدوات في المنزل على الصحة

هل الطفح الجلدي بعد لقاح فيروس كورونا طبيعي؟

تخفيضات على أسعار ساويست DX3 موديل 2021 في مصر| صور