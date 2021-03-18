أخبار الفن: وفاة بطلة فيلم "فتى أحلامي" عن 85 عاما.. عفاف رشاد لـ صدى البلد: شبهوني بجينيفر لوبيز وهذا عمري الحقيقي

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





وفاة بطلة فيلم "فتى أحلامي" عن 85 عاما

أكد عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد الفنانة منى بدر عن عمر يناهز الـ 85 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية.





عفاف رشاد لـ صدى البلد: شبهوني بجينيفر لوبيز وهذا عمرى الحقيقي





قالت الفنانة عفاف رشاد، انها فوجئت بردود الأفعال، على صورتها المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث بدت بعمر أصغر ، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا.





شاهد قبل طرحه.. الإعلان الدعائي لمسلسل "ضد الكسر" | خاص

حصل صدى البلد على الإعلان الدعائي الأول لمسلسل " ضد الكسر " للنجمة نيللي كريم والتي ستخوض به الموسم الرمضاني 2021.





أشرف زكي: استقرار نسبي في حالة المخرج رائد لبيب

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الحالة الصحية للمخرج رائد لبيب شهدت استقرارا نسبيا خلال الساعات الماضية.









قبل عرض "اللي مالوش كبير".. الجمهور يتفاعل ويقلد "الخديوي" أحمد العوضي

لقى الفنان أحمد العوضي تفاعلا كبيرا من الجمهور على السوشيال ميديا خاصة بعد طرحه لصورة من بوستر مسلسله الجديد" اللي مالوش كبير" وكشف فيها عن شخصيته .