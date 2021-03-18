اجتماع عاجل بشأن أعمال تطوير العاصمة العراقية بغداد

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الخميس، الاجتماع الخاص بأعمال اللجنة المعنية بتطوير وتأهيل مداخل العاصمة بغداد.





وذكرت الامانة في بيان بحسب موقع ناس العراقي انه تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظة بغداد وأمانة بغداد، بضرورة الإسراع بإكمال التصاميم الخاصة بمشروع التطوير، وتقديمه خلال فترة أسبوع؛ لغرض الإعلان عنه والشروع بعملية التطوير





وبدوره؛ اعلن محافظ بغداد محمد جابر عطا والوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة جابر عبد ناجي، الخطوات الفنية والهندسية، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية، الخاصة بإزالة المعوقات والتداخلات فيما بينها، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها".



