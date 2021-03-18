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أخبار العالم

اجتماع عاجل بشأن أعمال تطوير العاصمة العراقية بغداد

الخميس 18/مارس/2021 - 11:37 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود نوفل
ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الخميس، الاجتماع الخاص بأعمال اللجنة المعنية بتطوير وتأهيل مداخل العاصمة بغداد.  

وذكرت الامانة في بيان بحسب موقع ناس العراقي انه تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظة بغداد وأمانة بغداد، بضرورة الإسراع بإكمال التصاميم الخاصة بمشروع التطوير، وتقديمه خلال فترة أسبوع؛ لغرض الإعلان عنه والشروع بعملية التطوير 

وبدوره؛ اعلن محافظ بغداد محمد جابر عطا والوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة جابر عبد ناجي، الخطوات الفنية والهندسية، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية، الخاصة بإزالة المعوقات والتداخلات فيما بينها، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها".  

كما توافقت اللجنة على تنفيذ التوصية الواردة ضمن الاجتماع، المتمثلة بإنهاء التصاميم الهندسية بشأن المشروع، وتقديمها خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، لغرض المباشرة بعملية الإعلان عن المشروع والمباشرة بتنفيذ عملية تطوير وتأهيل المداخل الستة للعاصمة بغداد".  
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