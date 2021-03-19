لأول مرة.. الزراعة تنجح فى انتاج تقاوى الطماطم.. والفلاحين: يخفض اسعار الخضروات.. والزراعيين: ينعكس ايجابيا على الاقتصاد

الزراعة :لأول مرة.. مصر تنتج تقاوى الطماطم بطاقة 60 طنا للفدان

الزراعيين:انتاج تقاوي الخضروات محليا ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد

الفلاحين: إنتاج تقاوى الطماطم سيخفض أسعار الخضروات





تستورد مصر سنويا 98 % من تقاوى الخضروات بالعملة الصعبة ، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة انتاج التقاوى محليا ، ونجحت وزارة الزراعة فى انتاج تقاوى الطماطم لأول مرة بمصر بطاقة 60 طن للفدان .





فى البداية ، قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة ، إنه لأول مرة مصر بدأت انتاج تقاوى الطماطم ، بعد أن كنا نستورد كل التقاوي من الخارج ، موضحا أن انتاج فدان الطماطم بالتقاوي المحلية يتجاوز 60 طن والارتفاع أكثر من 4 متر.





وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات له اليوم ، أن هذه التقاوي تتميز أيضا بتحملها لاجواء مناخيه مختلفه ومقاومة الاصابه بالامراض ، كما يتم الزراعة بها حاليا في مصر وفي المزارع المصرية ببعض الدول الأفريقية .





وتابع قائلا :" انتاج هذه التقاوى إنجاز كبير وحلم طال انتظاره يتحقق بفضل علماء مركز البحوث الزراعية ".





وأكد أن وزير الزراعة السيد القصير منح برنامج إنتاج تقاوى الخضر دفعة قوية وتوفير كل الإمكانيات له وايضا جمع شمل الفريق واصبحوا يعملون جميعا تحت مظلة الوزارة بعد أن كانوا في جزر منعزلة.





كما قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة السابق ، إننا نستورد 98 % من تقاوى الخضروات من الخارج سنويا ، وبالتالى فإننا عندما ننتجها فى مصر يعنى أننا نوفر عملة صعبة مما ينعكس على الاقتصاد المصرى .





وأشار "خليفة" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، إلي أن انتاج تقاوى الخضروات فى مصر لها بعد استراتيجى من أهمها الابتعاد عن ضغوط الدول المنتجة لها ، منوها إلي أن انتاجية تقاوى الخضر محليا مضاعفة مما يفيد المزارع فى زيادة الانتاجية .





وأضاف "نقيب الزراعيين " أن زيادة انتاجية الخضروات ستؤدى إلي زيادة المعروض وبالتالى تقل الأسعار بالأسواق مما يخدم المواطنين ، منوها إلي أن انتاجية الفدان تصل إلي 60 طن .





ونجح فريق من علماء مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، فى إنتاج تقاوى طماطم محلية، وذلك للمرة الأولى بعد أن كان يتم استيرادها من الخارج.





وبلغ إنتاج فدان الطماطم بالتقاوى المحلية 60 طنا فى الصوب الزراعية وارتفاعها أكثر من 4 أمتار، وتتميز هذه التقاوى بتحملها لأجواء مناخية مختلفة وتقاوم الإصابة بالأمراض.

بينما قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن انتاج مصر لتقاوى الطماطم لأول مرة من أهم المشروعات القومية التى نقوم بها ليعود فائدته على الفلاحين وكذلك على المواطن المصرى ، موضحا أننا نستورد 98 % من تقاوى الخضروات .





وأشار "أبوصدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، إلي أن انتاج تقاوى الخضروات محليا يخفض من أسعارها ، وهو يعد أهم مستلزم فى زراعة الخضروات مما يقلل التكلفة على الفلاحين ، ويزيد من العائد الاقتصادى لهم .





وأوضح "نقيب الفلاحين " ، أن تخفيض أسعار التقاوى سيؤدى إلي تحقيق هامش ربح للفلاح وبالتالى تقليل أسعار الانتاج ومن ثم انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق ، لافتا إلي أننا نحتاج إلي انتاج تقاوى جيدة وأسعارها مقبولة لتنافس التقاوى العالمية .





ونوه إلي أن بذور التقاوى هى ثمار الغد لإنها الأمن الغذائى الحقيقي فى مصر بحيث أننا لانحتاج إلي أى دولة أخرى إذا حدثت أى مشاكل لديها فينعكس علينا ، مضيفا أننا نعتمد على استيراد التقاوى خاصة المحاصيل الأساسية مثل الطماطم والبطاطس .





وأكد أن كل التقاوى التى يتم استيرادها من الخارج تكون مرتفعة ، معلقا :" ايد الفلاح تبقي تحت ضرس التاجر " ، مضيفا أنه سيتم انتاج جميع أنواع التقاوى إلا التى تحتاج إلي مناخ معين مثل تقاوى البنجر .



