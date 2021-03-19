في يوم الطبيب المصري.. محافظ قنا يدشن النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض





دشن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء اليوم الخميس، بتدشين النصب التذكاري لأبطال الجيش الأبيض بشارع 26 يوليو أمام مستشفى الصدر بوسط مدينة قنا، تكريما لأرواح شهداء وزارة الصحة من طواقم الأطباء والتمريض.

جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا و لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

تضمنت الإحتفالية تكريم لأسر الشهداء من الأطقم الطبية، في إطار الاحتفال بيوم الطبيب المصري الثالث والأربعين تحت شعار "بطولات وتضحيات".





وأشاد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين داخل مستشفيات العزل الصحي، وكذلك تكثيف جرعات التثقيف الصحي و الوقائي من الفيروس.

و وجه محافظ قنا، للأطباء تحية شكر وامتنان وتقدير على دورهم المشرف خلال هذه الأزمة مؤكدا علي دعم القيادة السياسية للعاملين بالقطاع الطبي.

وقال راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن التاريخ سوف يسطر بحروف من النور البطولات التي قدمها شهداء الأطباء والتمريض خلال علاج مصابي فيروس كورونا بالمستشفيات المصرية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص دوما على تكريم أسر شهداء الأطباء والتمريض في كافة المناسبات عرفانا بدورهم.

اقرأ أيضًا:

تخصيص 8 ملايين جنيه لتنفيذ امتداد كورنيش النيل بنجع حمادي



تسليم أراضي مدينة الأمل بنجع حمادي أبريل المقبل



