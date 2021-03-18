مدير تعليم القاهرة: أطباء مصر ضربوا أروع مثل فى التضحيات

هنأ محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة أطباء مصر المخلصين بيوم الطبيب المصرى والذي يتم احياؤه يوم 18 مارس من كل عام وذلك اعترافا بفضل الأطباء.

وقدم خالص التهانى والتحيات لكل طبيب وطبيبة من أبناء مصر والذين ضحوا بحياتهم وراحتهم وجهدهم فى سبيل إنقاذ المصريين من فيروس كورونا والوباء الذى اجتاح البلاد والعالم .





وأوضح انهم ضربوا أروع مثل فى التضحيات والعطاء للحفاظ على أرواح وصحة المصريين.

وقال إن أطباء مصر هم جند مصر الأبيض الذين يقفون فى المقدمة ويضحون ويواجهون ويتحملون العناء ويعملون بجد و إخلاص ويحملون على كتفهم مسئولية لا يستطيع تحملها غيرهم.





وأكد أن هذه الأيام تاريخية ويجب علينا حماية بلادنا والدفاع عنها ضد الفيروس ولابد أن نقف جميعا يدا واحدة لمواجهة هذا الفيروس علي أكمل وجه ولنتفانى فى أداء مهماتنا الكبيرة تلبية لنداء الوطن.





وأوضح قائلا:" كل إنسان خلق من أجل رسالة معينة، وهذه رسالتكم أيها الأبطال ، وقد ظهر دوركم هذا واضحًا فى تلك الأزمة التى تواجه العالم أجمع ., كل الشكر والتقدير على صبركم إلى الآن، لن ننسى دعمكم وتضحيتكم، شكرًا لأنكم تركتم أهلكم لكي تحمونا، أنتم جنود مصر وسندها، لا تستسلموا ولا تضعفوا فـ أنتم قوتنا مهما تحدثنا فلن نوفيكم حقوقكم ومدى تضحياتكم فلكم منا كل الإمتنان على كل ما قدمتم وما ستقدموا لنا".



