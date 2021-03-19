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تعليم

آداب حلوان تكشف عن موعد امتحان القبول الشفوي لـ قسم اللغة الإنجليزية

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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إسلام خالد
أصدرت كلية الآداب جامعة حلوان ، قرار بعقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الإنجليزية يوم الاثنين الموافق ٢٢ من مارس الجارى .

كما حددت إدارة الكلية ان يكون موعد امتحان طلاب الدراسات العليا  الساعه ٩ صباحا شعبة اللغة والترجمه ، بينما طلاب شعبة الآداب فى تمام الساعة ١٠ صباحا.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، مواعيد رجوع وعودة الدراسة داخل كليات جامعة حلوان المختلفة.

وأكد "رفاعي"  عودة الدراسة يوم السبت الموافق 20 مارس 2020 فى كليات الجامعة بالتتابع مع الاستمرار بتطبيق نظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) و مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري المدرجات ولقاعات التدريس.
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