يخلصك من السموم ويرفع مناعتك... مشروب صيفي لذيذ

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هناك العديد من الطرق للقيام بذلك تناول السوائل وتناول الأطعمة الخفيفة -يمكنك أيضًا اختيار العلاجات العشبية وفقا ل the Indian

فيما يلي فوائد مشروبات للتخلص من السموم

* تساعد في استعادة عملية الهضم

* تساعد على التخلص من السمية غير المرغوب فيها والمتراكمة في الجسم - وهذا يجلب العديد من الفوائد الجانبية مثل زيادة الطاقة والوضوح العقلي وفقدان الوزن

* فهي تساعد على التوازن وإعادة ضبط جسمك. الجسم على جميع مستويات الأنسجة المختلفة





مكونات



1 لتر - ماء 1 قرصة - فلفل حريف

½ -1 معلقةجنزبيل (مفروم )

1-2 ملعقة صغيرة ملح صخري





طريقة

اغلي كل المكونات المذكورة أعلاه لمدة 20 دقيقة.

ارفعي الحرارة واتركيها تبرد لبضع دقائق. بمجرد الانتهاء من ذلك ، اعصري عصير من قطعتين من اللايم (لا تغلي عصير الليمون).

صب الشاي في الترمس حتى يظل دافئًا ، واشربه طوال اليوم