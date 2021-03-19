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رياضة

أحمد عاشور مديرا فنيا لـ كفر الشيخ

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:00 ص
احمد عاشور مديرًا
احمد عاشور مديرًا فنيًا لـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، برئاسة أشرف أبو حليمة، مساء اليوم الخميس، تولي الدكتور أحمد عاشور، القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للكابتن عبد الفتاح عبد الرازق، الذي اعتذر اليوم، عن عدم استكمال مهمته مع الفريق.

ووجه مجلس إدارة كفر الشيخ، الشكر للمدير الفني السابق على ما قدمه خلال الفترة الماضية مع الفريق على مدار موسمين، صعد خلالهما بالفريق من القسم الثالث إلى القسم الثاني.

وقال مجلس الإدارة، خلال بيان، إن الكابتن عبد الفتاح عبد الرازق، حقق العديد من النتائج الجيدة خلال هذا الموسم، ولكن غياب التوفيق عنه في بعض المباريات دفعه لتقديم الاستقالة اليوم عقب الخسارة من فريق سبورتنج على ملعب كفر الشيخ.

وتابع: وتمسك مجلس إدارة النادي ببقائه ولكنه أصر على الاعتذار نظرًا لحالة عدم التوفيق التي لازمت الفريق في الفترة الأخيرة، متمنيًا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة.
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