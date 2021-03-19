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تعليم

عميد هندسة المطرية يوضح مميزات برنامج الميكاترونكس

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:27 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد

فتحت كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان  باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021  وتتم الدراسة في البرنامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية.

وصرح الدكتور محمد حسنين ربيع أن برنامج الميكاترونكس بجامعة حلوان يعد البرنامج الاول في مجال الميكاترونكس بالسيارات بالجامعات الحكومية المصرية.

وأوضح أن الدراسة ترتكز على التصميمات الحديثة في السيارات ( السيارات الكهربائية والمهجنة)

وأضاف أن البرنامج يضم نظم التحكم والإلكترونيات والإتصالات المستخدمة في السيارات الذكية بالإضافة بأنه يتم توفير تدريب ميداني خارج مصر في دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا.

وأشار إلى أنه يتم المشاركه في المسابقات الدولية في مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة، مع إمكانية الانتهاء من البرنامج الدراسي الواحد خلال أربع سنوات بواقع 160 ساعة معتمدة.

واستطرد قائلا إن يتم الآن تقديم طلابات  التحويل إلى البرنامج وان عمال التحويل مستمرة حتى يوم  الاثنين الموافق 23 مارس2021، وان البرنامج قام على إعداده وتدريسه مجموعة متميزة من الأساتذة في مجال هندسة السيارات والإتصالات والإلكترونيات والتصميم الميكانيكي والقوى الميكانيكية من العديد من كليات الهندسة المختلفة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، مواعيد رجوع وعودة الدراسة داخل كليات جامعة حلوان المختلفة.

وأكد "رفاعي" عودة الدراسة يوم السبت الموافق 20 مارس 2020 فى كليات الجامعة بالتتابع مع الاستمرار بتطبيق نظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) و مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري المدرجات ولقاعات التدريس.

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