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فن

عمرو يوسف يروج لرواية الملك

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:04 ص
عمرو يوسف
عمرو يوسف
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مصطفى كرم

روج الفنان عمرو يوسف لمسلسلة الرمضاني "الملك احمس " المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ .

ونشر عمرو يوسف بوستر المسلسل وعلق قائلا "#الملك.. عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله ".

وطرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، «بوستر» مسلسل «الملك أحمس» الذي يخوض به النجم عمرو يوسف السباق الرمضاني 2021.

يستعد عمرو يوسف للسفر إلى مدينة الأقصر، خلال الأيام المقبلة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية من مسلسله الجديد "الملك" المأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى الراحل نجيب محفوظ، ويعود به عمرو يوسف إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحله كفاحه ضد الهكسوس.

مسلسل "الملك" سيناريو وحوار محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.

وصور عمرو يوسف جزءا كبيرا من أحداث المسلسل داخل ديكور القصر الفرعونى، بمدينة الإنتاج الإعلامى، ويكثف المخرج حسين المنباوى عدد ساعات التصوير، والتى تصل إلى 18 ساعة يوميًا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى محاولة للانتهاء من تصوير العمل بالكامل منتصف شهر رمضان المقبل.

وكان عمرو يوسف انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهد المعارك الحربية التي قادها أحمس خلال فترة حكمه بمدينة القناطر الخيرية، والتى جمعت بينه وبين أغلب فريق العمل.

عمرو يوسف يروج لرواية الملك
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