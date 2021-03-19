نائب رئيس جامعة عين شمس: 55% من أعضاء هيئة التدريس سيدات.. 4 جامعات مصرية ضمن الأفضل في المجال الطبي بتصنيف شنغهاي الدولي 2020

_4 جامعات مصرية ضمن الأفضل في المجال الطبي بتصنيف شنغهاي الدولي 2020

_%15 خصما لأعضاء رابطة خريجي جامعة عين شمس بإحدى شركات النقل البري

_نائب رئيس جامعة عين شمس : 55% من هيئة أعضاء التدريس سيدات









استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في القطاع الطبي في التصنيفات العالمية، ضمن تصنيفات شنغهاي الدولي، وتصنيف (QS) العالمي للعام 2020.

وأوضح التقرير أن تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2020 أظهر حصول جامعة القاهرة على المركز (101 – 150) دوليًا في مجال الصحة العامة، في حين شهد التصنيف تقدمًا ملحوظًا لجامعة عين شمس.

وأوضح التقرير دخول جامعات (المنصورة، القاهرة، الإسكندرية،عين شمس) ضمن الجامعات الأفضل في المجال الطبي لتصنيف شنغهاي الدولي للعام 2020.

أما في مجال الصيدلة والبحوث الدوائية للتصنيف الدولي للجامعات (شنغهاي) 2020 أفاد التقرير ظهور أكثر من جامعة مصرية (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، الأزهر، بني سويف، أسيوط، المنيا) ضمن الجامعات العالمية في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى تقدم جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة) في مجال طب الفم والأسنان عن ذات التصنيف الدولي للعام 2020.

وأشار التقرير إلى التطور الذي شهدته الجامعات المصرية بظهورها في مراكز متقدمة بالتصنيف الدولي للجامعات (QS) للعام 2020، ففي مجال الطب شهد تقدم جامعات (القاهرة، عين شمس) في حين شهد مجال الصيدلة تقدم جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة).

وتناول التقرير ظهور جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، قناة السويس) من ضمن أفضل الجامعات في مجال الطب البشري بالتصنيف الدولي للجامعات (QS).

وأوضح التقرير تساوي جامعة القاهرة في مجال الطب البشري مع جامعات (جورج واشنطن الأمريكية، جورج تاون الأمريكية، الملك عبدالعزيز السعودية)، في حين تفوقت على جامعات (تولين الأمريكية، تل أبيب، كيونج هيي الكورية، الملك سعود السعودية).

وتساوت جامعتا عين شمس والإسكندرية مع جامعات (فلوريدا الدولية الأمريكية، شونج انج الكورية الجنوبية، إسطنبول التركية، كانازاوا اليابانية، جامعة جاستس ليبج جيسن الألمانية)، بينما تفوقت على جامعات (هيروشيما اليابانية، فلوريدا الأمريكية، كيلي البريطانية، جوهانس جوتنبرج الألمانية، لانكاستر البريطانية).

وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية بالقطاع الطبي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بترتيب بمنظومة القطاع الطبي بالجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيدًا بالجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية وما حققته من تقدم في التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.





كما أكد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المرأة ممكنة بالفعل في جامعة عين شمس منوها أن الجامعة بها ١٥٠٠٠ عضو هيئة تدريس منهم ٥٥% سيدات بالإضافة إلى القيادات الجامعية ٧٥ منهم ٤٥ سيدات .





وأضاف الدكتور أيمن بأن جامعة عين شمس بصدد إصدار كود أخلاقي للجامعة، موضحا أن ولي أمر الطالب سيوقع على ضرورة التزام الطالب بهذه القواعد ( أخلاقيات الجامعة) وسيتم تطبيقه من العام القادم.





وأشار الدكتور ايمن صالح، إلى أن الجامعة ستسعى لنشره في بقية الجامعات، جاء ذلك خلال لقاء على الفضائية المصرية في برنامج التاسعة مع الإعلامى يوسف الحسينى والذي استضاف أيضا الدكتورة هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس وللحديث عن العنف ضد المرأة وكيف يمكن التعامل معه .





كما تحدث صالح عن العنف ضد المرأة ، وأشكاله ، مشيرا إلي أن وحدة المرأة المعنفة بمستشفي الدمرداش والتى افتتحت في ديسمبر الماضى استفاد من خدماتها حتى الآن ١٩٤ سيدة ، موضحًا أن الوحدة تقدم خدمات طب نفسي و طب شرعى وأمراض النساء على مدار ال ٢٤ ساعة.





كما تطرق إلى قضية تمكين المرأة مؤكدا أن المرأة بجامعة عين شمس حققت ذلك بشكل كبير فما يقرب من ٥٥ % من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيدات ،كما أن القيادات العليا في الجامعة( 75) وظيفة تشغل السيدات 45 % منها.





من جانبها أكدت الدكتورة هند الهلالي أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة تضع من القوانين ما يساعد على تمكين المرأة وتحقيق بيئة جامعية آمنة لها خالية من التنمر، التميز ، التعنيف النفسي ، متطرقة إلى دور وحدة مناهضة العنف والتحرش في تحقيق ذلك .





وأضافت أن الوحدة كانت تعمل داخل أسوار الجامعة ومع زيادة حزم الخدمات التي تقدمها مثل ورش العمل وتنمية المهارات النفسية والجسدية ومع دعم الجامعة أصبحت تقدم خدماتها خارج أسوار الجامعة داخل المجتمع المدنى ( مترو الأنفاق - النوادي ) بالإضافة إلى حملات اونلاين على موقع الجامعة .





كما تحدثت عن العنف ضد المرأة مشيرة إلي أنه ينقسم إلى عنف نفسي أو جسدى مقدمة تعريف للمرأة المعنفة، مؤكدة أن العنف النفسي هو النوع الموجود داخل الجامعة في شكل تنمر أو تحرش.





وتناولت خطوات التحقق من الشكاوى التي تصل إلي الوحدة ، مشيرة إلي أن ذلك يتم من خلال لجنة من الإخصائيين عن طريق قياسات وطرق علمية وفي حالة إثبات الواقعة يتم عقد مجلس تأديبى سريع ولا يقف الأمر عند ذلك ، بل يمتد لتقديم الدعم النفسي المرأة التي تعرضت لأى شكل من أشكال العنف النفسي، كذلك يتم تقديم الدعم والعلاج النفسي للشخص الذي تم عقابه أو الشكوى في حقه وذلك لتقويم سلوكه.





ولفتت إلي أن العقوبات بالنسبة للطلاب قد تكون توبيخ ، لوم ، حرمان من بعض المميزات، أما في حالات أعضاء هيئة التدريس يكون العقاب أكثر شدة وقد يصل إلى الفصل .





وفي سياق آخر استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ممثلي إحدى شركات النقل البري وتم خلال اللقاء توقيع تعاقد ما بين الجامعة وإحدى شركات النقل البري بموجبه يحصل حاملي كارينه رابطة خريجي جامعة عين شمس علي خصم 15% على اتوبيسات ( الكلاسيك والديلوكس) ، وكذلك سيحصل الأقارب من الدرجة الأولى على نفس نسبة الخصم، كذلك تم مناقشة دعم سبل التعاون مستقبلًا واستعراض العديد من الخدمات التى تقدمها الشركة والتي يمكن للجامعة الاستفادة منها.





حضر اللقاء الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة التابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.





يذكر أن رابطة خريجي جامعة عين شمس هي أول رابطة رسمية معتمدة تستهدف دمج خريجي جامعة عين شمس من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بغض النظر عن سنة التخرج، لتكون بذلك أكبر رابطة رسمية لخريجي الجامعة العريقة.





وتوفر الرابطة لأعضائها العديد من الامتيازات والخدمات، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكل حاملي عضوية الرابطة للتواصل مع زملاء الدراسة القدامى وكذلك أساتذتهم بما يسمح بتلاقي وتواصل الأجيال على اختلاف سنوات التخرج.