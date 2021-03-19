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إيطاليا تحيى الذكرى السنوية لضحايا كورونا.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:02 ص
تكريم ضحايا كورونا
تكريم ضحايا كورونا بأيطاليا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها أحياء إيطاليا الذكرى السنوية لواحدة من أكثر اللحظات المؤلمة التي تسببت بها جائحة كورونا، عندما مات بسبب الوباء في بيرجامو عدد كبير من الأشخاص، إلى درجة أن قافلة عسكرية اضطرت إلى نقل الموتي إلى خارج المدينة، لأن المقابر والمحارق امتلأت بالكامل.

وقد زار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مدينة بيرجامو لإحياء الذكرى، حيث وضع إكليلا من الزهور في المقبرة، وغرس أول شجرة في غابة تخليدا لذكرى وفاة أكثر من مائة الف شخص، قضوا بسبب الوباء في إيطاليا.

ويأتي إحياء الذكرى هذه السنة في ظل إغلاق جديد، وارتفاع جديد لحالات العدوي، إلى جانب تباطؤ حملة التطعيم، التي توقفت بسبب تعليق التلقيح بجرعات أسترازينيكا.
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