نظرا لجائحة كورونا .. إلغاء حفلات التخرج للفرقة الرابعة بجامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه نظرًا الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ليس هناك تنظيم أي حفلات تخرج للفرقة الرابعة، و أي إعلان او توجيه من الطلاب بإقامة حفلات تخرج لا يقع تحت مسئولية الكلية نظرًا انتشار بعض إعلانات عن حفلات تخرج من قبل طلاب مجهولين .
وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنتهي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نتيجة الامتحانات سنعلن عنها حين الانتهاء من التصحيح، ويمكن إعلانها خلال أسبوع من انتهاء الامتحانات.
فيما أشار عميد زراعة عين شمس إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات منوها أنه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.
وشدد الدكتور أحمد علي إلزام جميع الطلاب وهيئة أعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.
ونوه "جلال" إلى سير العملية التعليمية للتيرم الثاني وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.