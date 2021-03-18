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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم: فلسطين تعلق صلاة الجمعة.. دراسة صادمة لـ الأمم المتحدة بشأن كورونا.. أوروبا تحسم جدل سلامة لقاح أسترازينيكا

الخميس 18/مارس/2021 - 11:56 م
نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها.

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الخميس، إن إسرائيل لن تتدخل في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية إذا جرت في 22 مايو المقبل.

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، أنه اتفق مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، على لقاء جديد يوم الاثنين المقبل، للخروج بنتائج حول تشكيل الحكومة.

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرارا عاجلا بشأن صلاة الجمعة في البلاد.

أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن السناتور الأمريكي كريس كونز إلى إثيوبيا للقاء رئيس الوزراء أبي أحمد لنقل "مخاوف الرئيس الأمريكي الخطيرة" بشأن الأزمة الإنسانية في دول منطقة تيجراي الشمالية. 

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بتنكيس الأعلام في البلاد لمدة 5 أيام، وذلك حدادا على حادث إطلاق النار في ولاية اتلانتا. 

أعلن المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء عن رصد زلزال قبالة سواحل ولاية (بجاية) شرقي البلاد حيث بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر. 

كشف حساب إسرائيل في الخليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن عقد أول طقس زواج يهودي في دبي. 

قالت الأمم المتحدة، في دراسة لها، إن فيروس كورونا "كوفيد-19" قد يصبح عدوى موسمية، لكنها أوضحت أن البيانات لا تزال غير كافية.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن استعداده للتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدا أو يوم الإثنين المقبل. 

قدمت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، تقييمها بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أنه آمن وفعال دون استبعاد الآثار الجانبية.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الخميس، عن إغلاق محدود لمدة شهر للعاصمة الفرنسية باريس ومناطق أخرى من البلاد اعتبارًا من غد الجمعة مع ارتفاع عدد حالات كورونا في وحدات العناية المركزة.

أكد الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء في السعودية، أن لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليس مفطرا للصائم. 
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