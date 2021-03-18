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حوادث

السيطرة على حريق بمحل تجارى فى دمياط وإصابة 7 أشخاص باختناق

الخميس 18/مارس/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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محافظات زينب الزغبي
تمكنت الحماية المدنيه بدمياط من السيطرة علي حريق شب باحد المحال التجارية بمنطقة التجاري بمدينه دمياط

كان قد تلقي اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط اخطارا يفيد بنشوب حريق باحد المحال التجارية وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، حال الاحتياج لذلك.

 اسفر الحريق عن ، إصابة 7 أشخاص بالاختناق حيث تم إسعاف أحد المصابين في موقع الحادث، بينما تم نقل 6 آخرين إلى مستشقى دمياط التخصصي.

وكشفت المعاينة الاولية ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح داخل المحل، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة.
السيطرة على حريق بمحل تجارى فى دمياط وإصابة 7 أشخاص باختناق
السيطرة على حريق بمحل تجارى فى دمياط وإصابة 7 أشخاص باختناق
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