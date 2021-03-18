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رياضة

ميلان يودع الدوري الأوروبي بعد سقوطه على أرضه أمام مان يونايتد

الخميس 18/مارس/2021 - 11:52 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في هزيمة ميلان الإيطالي بهدفا دون رد من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، في إياب دور الـ16 من منافسات الدوري الأوروبي .

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد عدة محاولات من جانب لاعبي مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء واستبسال في الدفاع من جانب ميلان وصلت الكرة لبول بوجبا داخل منطقة الجزاء فسددها بقوة على يمين الحارس دوناروما.

وتبادل الفريقان الهجمات خلال أحداث الشوط الأول، وإن كان ميلان الأكثر سيطرة على وسط الملعب، في حين كان اعتماد اليونايتد على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات الثنائي ماسون جرينوود ودانييل جيمس.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1 - 1، بين مانشستر يونايتد وإيه سي ميلان، الأسبوع الماضي، على ملعب أولد ترافورد.

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