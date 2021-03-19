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رياضة

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 في الدوري الأوروبي

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
انتهت منذ قليل، منافسات دور الـ16 لمنافسات الدوري الأوروبي، وحسمت الفرق مقاعدها في الدور المقبل من المسابقة الأوروبية.

نجح فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في هزيمة ميلان الإيطالي بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، في إياب دور الـ16 من منافسات الدوري الأوروبي .

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد عدة محاولات من جانب لاعبي مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء واستبسال في الدفاع من جانب ميلان وصلت الكرة لبول بوجبا داخل منطقة الجزاء فسددها بقوة على يمين الحارس دوناروما.

الفرق المتأهلة لدور الـ8 بالدوري الأوروبي:
آرسنال 

روما 

غرناطة 

دينامو زغرب 

مان يونايتد 

روما

فياريال 

أياكس 

سلفيا براغا 
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