تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 في الدوري الأوروبي

انتهت منذ قليل، منافسات دور الـ16 لمنافسات الدوري الأوروبي، وحسمت الفرق مقاعدها في الدور المقبل من المسابقة الأوروبية.

نجح فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي في هزيمة ميلان الإيطالي بهدف دون رد من المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو"، في إياب دور الـ16 من منافسات الدوري الأوروبي .



وجاء هدف المباراة الوحيد بعد عدة محاولات من جانب لاعبي مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء واستبسال في الدفاع من جانب ميلان وصلت الكرة لبول بوجبا داخل منطقة الجزاء فسددها بقوة على يمين الحارس دوناروما.