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اقتصاد

شروط الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري‎

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الاخبارى لقرائه خدمة التعرف على شروط الحصول على شقة وفقا لقانون التمويل العقاري في إطار مبادرتي البنك المركزي المصري لمحدودي ومتوسطى الدخل القائمتين.

تتمثل الشروط الخاصة بالأشخاص في ألا يقل العمر عن 21 سنة وقت التقديم ولا يزيد على 50 سنة، وألا يكون سبق للمستفيد الحصول علي وحدة سكنية مدعومة أو قرض إسكان تعاوني أو قطعة أرض من الدولة، وفي حالة الزواج يشترط ألا يكون حصل الزوج والزوجة والأبناء القصر على نفس الامتيازات.

بالنسبة للوحدة السكنية، يشترط أن تكون كاملة التشطيب، ومسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل وألا تكون مخالفة لشروط البناء وقانون البناء الموحد لسنة 2008 وتعديلاته.

كما يشترط لمبادرة محدودي الدخل أن يتم الحصول على الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، وألا يزيد سعر الوحدة على 300 ألف جنيه حاليا.

أما لمتوسطي الدخل فيشترط ألا يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه وألا تزيد مساحتها على 150 مترا.

بالنسبة للدخل، فيشترط لمحدودي الدخل ألا يقل الحد الأدني للأجر عن 1300 جنيه ولا يزيد على 4200 جنيه شهريا للأعزب و6000 جنيه شهريا للمتزوج.

ولمتوسطي الدخل لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه ولا يقل عن 4200 جنيه للأعزب و6000 جنيه للمتزوج.
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