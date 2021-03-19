بدرية طلبة في لبنان لتصوير عمل درامي عربي جديد

قالت الفنانة بدرية طلبة، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، انها تتواجد حاليا في لبنان لتصوير مشاهد المسلسل السوري اللبناني «بروكار 2»، خلال الفترة الحالية.





وكانت بدرية طلبة، كشفت عن فيديو من كواليس تصوير مسلسل سوري جديد تشارك به عبر حسابها على الانستجرام.





وعلقت بدرية على الفيديو قائلة: "مع غادة بشور، وروعة ياسين، ومجموعة من نجوم الوطن العربي اللي اتشرفت بمقابلتهم في المسلسل السورى البناية، دعواتكم معانا يارب".





يذكر أن أخر أعمال الفنانة بدرية طلبة بالدراما، كان دورها الذي قدمته في مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.