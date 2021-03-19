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محمد الجندى: شركة إسرائيلية تقف وراء تطبيق "تحريك الموتى" لمعرفة الأنساب

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:51 ص
شركة إسرائيلية تقف
شركة إسرائيلية تقف وراء تطبيق "تحريك الموتى" لمعرفة الأنساب
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ندى رأفت
قال الدكتور محمد الجندى خبير التكنولوجيا الرقمية، إن برامج تحريك وجوه الموتى والبرامج الخاصة بالأنساب، تصل ميزانيتها واقتصادها إلى 8 مليار ، فهناك احدى الشركات الإسرائيلية قامت بإنشاء شركة تعتمد على تكنولوجيا خاصة لتحريك صور الموتى، وأيضا تطبيق له علاقة بالأنساب، وتحليل dna، فهذا الأمر لم يكن متوفرا من قبل. 

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، الشركات تريد تحويل هذه التطبيقات إلى بيزنس، فاستطاع ان يجذبوا الناس من خلال تطبيق بسيط يقوم بتحريك الموتى، وهذه الشركات لديها مليارات البيانات من الأشخاص الذين اشتركوا فى التطبيق. 

وأردف، من يمتلك المعلومات يمتلك المستقبل والاقتصاد والتحكم فى أى شيء فى القرن الـ 21، فهناك دول عربية بها atm للبيتكوين، وأيضا هناك غسيل أموال بـ "البيتكوين"، لأنها بها مجهولية فى المعاملة، ومن المقرر أن يصل سعر البيتكوين فى عام 2025 إلى حوالى 500 ألف دولار. 

واستطرد، إذا لم يكن لدينا استراتيجية، فنحن جزء من استراتيجية الآخرين، فعلينا البحث عن المعلومات، فكل ما يقوم به الفرد يتحول إلى معلومات، من أحوال مدنية أو قضايا، كل ذلك موجودة فى قواعد بيانات متفرقة، وهذه هي مشكلة كبيرة.
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