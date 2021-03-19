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توك شو

أخبار التوك شو.. مدبولى: قلقون بشأن سد النهضة ومساعي إثيوبيا لفرض الأمر الواقع.. نيرمين الفقي تفتح الباب للزواج.. ومنى الشاذلي: خطّابك كتير

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:57 ص
صدى البلد
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو عدد من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى


قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن أثيوبيا تسعى لاتخاذ قرارات أحادية وفرض سياسة الامر الواقع دون مراعاة مصالح دولتى المصب، مؤكدا أن قضية المياه أصبحت تهديدا يمس أمن وسلامة الشعوب


أدلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، بكلمة أمام اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه.


دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إثيوبيا للانخراط في مفاوضات جادة وحل مشكلة سد النهضة، مؤكدا أن أديس أبابا لم تبد جدية في هذا الملف منذ بدء المفاوضات قبل 10 سنوات.



قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه.



قالت النجمة نيرمين الفقي، إنها من الصغر تعتمد على نفسها، موضحة " انها تحتاج لـ شخص يتحمل معها المسئولية، خاصة بعد وفاة والدتها"



نجح علماء مركز البحوث الزراعية فى إنتاج خبز القمح المخلوط بالشعير بنسبة ٢٠ %، وإنتاج ٨ آلاف رغيف فائق الجودة، خاصة وأن مصر تستورد ١٣ مليون طن من القمح منها ٧ آلاف طن تدخل فى صناعة الخبز ويمكن توفير الملايين حال اعتماد خبز الشعير . 


قال الدكتور أحمد سالمان باحث في الفريق البحثي الخاص بـ لقاح استرازينيكا بـ أوكسفورد، إن 11 مليون شخص تلقوا اللقاح في بريطانيا، وكل الدلائل العلمية تؤكد أن اللقاح آمن وفعال على الفئات العمرية ولا علاقة له بجلطات الدم.



قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن قضية المياه أصبحت تهديدا يمس أمن وسلامة الشعوب



عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو رصد تفاصيل ظهور سلالة جديدة من كورونا تظهر في فرنسا
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