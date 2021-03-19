في مؤتمرها الدولي الـ26 .. إعلام القاهرة تناقش قضايا بحثية وظواهر مهنية في العصر الرقمي

ينطلق المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين بكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري ، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي .. مسارات للتكامل والمنافسة" لمناقشة العديد من القضايا المركزية والموضوعات المحورية في مستقبل صناعة الإعلام .





يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والسيد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية وبحضور الاستاذ عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، والشريك الإعلامي للمؤتمر .





وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، الدكتورة وسام نصر، وكيلة كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب .





وقد أوضحت الدكتورة هويدا مصطفى إن هذا المؤتمر يستهدف تقديم بحوث ورؤى علمية وعملية حول مسارات التكامل والتنافس بين وسائل الإعلام بشكلها التقليدي، والمنصات الرقمية، وذلك في ظل بيئة إعلامية جديدة فرضها التطور التكنولوجي، وألقت بظلالها على أنماط إنتاج المحتوى الإعلامي، وتسويقه، والتعرض له، لافتة إلى أن بعض جلسات المؤتمروحلقاته النقاشية تعقد عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.





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وأضافت ، إن المؤتمر هذا العام يعقد تحت رعاية "شركة السينما الاستقصائية" كراعي رئيسي لكافة جلسات المؤتمر، لافتة إلى أن المؤتمر يحظى أيضا برعاية "المنظمة العربية للتنمية الإدارية" التابعة لجامعة الدول العربية، وشراكة مؤسسة "صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف" وهي المؤسسة الرائدة في دراسات الإعلام وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومقرها دولة الإمارات، الأمر الذي يعكس دور جامعة القاهرة في مواكبة كافة التغيرات العالمية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.





ونوهت عميد كلية الإعلام إلى ما تحظى به هذه الدورة من اهتمام من قبل عدد كبير من المؤسسات المهنية، الأمر الذي تجسد في توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والرعاية الإعلامية بين الكلية الرائدة في الدراسات الإعلامية في العالم العربي، وبين عدد من أبرز هذه المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسات الأهرام، أخبار اليوم، دار التحرير (الجمهورية)، دار الهلال، المصري اليوم، الوطن، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة في شبكتي DMC، والحياة.





من جانبه ، قالت الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، إن التطورات الرقمية المتلاحقة قد ألقت بظلالها على محاور المؤتمر، وعلى رأسها تأثيرات الثورة الرقمية على شكل ومضمون الرسالة الإعلامية، والتأثيرات المتبادلة للإعلام الرقمي والتقليدي، والقائم بالاتصال بين الإعلام الرقمي والتقليدي، والأطر التنظيمية للإعلام الرقمي والتقليدي، وإشكالية العلاقة بين الإعلام الرقمي والتقليدي، وأخيرًا الإعلام الرقمي وعلاقته بالأمن المعلوماتي.





وكشفت "نصر" أن جلسات المؤتمر هذا العام تشهد زخما لافتا في عدد البحوث المقدمة والتي تصل إلى ما يقرب من 70 بحثا فرديا وجماعيا، فضلا عن مشاركة ما يزيد عن 50 خبيرا إعلاميا ضمن 6 حلقات نقاشية تبحث في عدد من أبرز الظواهر المهنية على الساحة الإعلامية.





وتابعت ، أن تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام كبير من جانب بحوث ودراسات المؤتمر التي تسعى للبحث في تأثير هذه التطبيقات ليس فقط على شكل ومضمون الرسالة الاعلامية، أوعلى المستقبل الوظيفي للقائم بالاتصال، ولكن أيضا البحث في تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الدراما التليفزيونية المصرية، وفي مستقبل الصحافة المصرية، بالإضافة إلى دراسة توظيف هذه التقنيات كآلية للتحري والتدقيق وكشف الأخبار الزائفة والشائعات، وتوظيف تقنیات استخدام الهواتف الذكیة في صناعة المحتوى الإعلامي العربي.





يستضيف المؤتمر عددا من الحلقات النقاشية والموائد المستديرة التي تبحث في عدد من القضايا الإعلامية الملحة عبر استطلاع رؤى عدد لافت من خبراء وأساتذة الإعلام المصريين والأجانب.





وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، ورئيس اللجنة الإعلامية، بأن المؤتمر يستضيف نخبة كبيرة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، يشاركهم عدد من أساتذة كلية الإعلام لمناقشة الممارسات الأخلاقية للإعلام الرقمي، في محاولة لوضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام الرقمية، وذلك ضمن مائدة مستديرة بعنوان "نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي"





والعمل على تفعيل الشراكة بين المؤتمر ومؤسسة "صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف بدولة الإمارات" حيث يرأس الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام ، جامعة القاهرة جلسة علمية بعنوان "أدوات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي"، فيما يدير الجلسة الدكتور محمد عبد الظاهر، شريك المؤسسة، ورائد صحافة الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور كوكبة من الخبراء الدوليين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام.





وفي إطار تثقيف الأفراد بشكل عام وصغار السن بشكل خاص ثقافة إعلامية من أجل مواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات، وإكسابهم مهارات الفكر النقدي والتحليلي، تأتي جلسة "التربية الإعلامية في ضوء الإعلام الرقمي" يرأس الجلسة د.سامي طايع أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ورئيس المنظمة الدولية للتربية الإعلامية ومقرها برشلونة باسبانيا، ويشارك فيها نخبة من الخبراء والأساتذة الأجانب والعرب.





وتقام حلقة نقاشية بعنوان "تحديات العلاقة بين الإعلام الرقمي والتقليدي" لمناقشة تحديات العلاقة بين الإعلام الرقمي والتقليدي، في محاولة لتحليلها وفك جوانب الاشتباك التي تتضمنها، وترأس هذه الجلسة الدكتورة حنان جنيد، وكيلة الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.





بينما تستقرأ حلقة بعنوان "تجارب دولية في الإعلام الرقمي والتقليدي"، خريطة الإعلام الرقمي عالميا، وتقييم ممارساتها واستلهام تجاربها الناجحة. ترأس هذه الحلقة الدكتور منى الحديدي، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، وعضو المجلس الأعلى للإعلام.





وتتناول جلسة "الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي" كيفية التمتع بالأمن المعلوماتي وحماية البيانات ومكافحة المعلومات المضللة في ظل التطورات المتسارعة للإعلام الرقمي. يرأس الجلسة الدكتور عادل عبد الغفار، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.





جدير بالذكر أن منصات التواصل الاجتماعي تبسط حضورها اللافت على جلسات المؤتمر وحلقاته النقاشية، حيث تسعى عدة أوراق بحثية إلى الكشف عن مدى تعرض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للمعلومات والأخبار الكاذبة والمضللة حول بعض القضايا، وعلى رأسها فيروس كورونا في ظل أزمة وباء المعلومات، وتوظيف فيسبوك فى الرقابة الشعبية لحماية المستهلك .





إضافة إلى دراسة مدى كفاءة توظيف القنوات التلفزيونية المصرية لإمكانات مواقع التواصل الاجتماعي، وعما إذا كان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يدركون أهمية الأمن السيبراني ودوره في الأمن المعلوماتي.





كما تناول المؤتمر قضية :التماس المعلومات لاستراتيجيات التسويق الشبكي وأثرها في تحقيق أبعاد رؤية مصر للتنمية المستدامة" حيث تترأس الدكتورة هبة السمري الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فريقا بحثيا من عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكلية، لدراسة كما يتقدم معهد البحوث والدراسات العربية، بمشروع بحثي جماعي حول قضية "ضوابط حماية حقوق المستهلك في ظل التسويق الإلكتروني"





ويسعى فريق بحثي من كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية بالاسكندرية لدراسة "تأثير التعلم الإلكتروني على مستوى التحصيل الأكاديمى للطلاب".