محمد الحلو يتألق في ليلة فنية ساحرة بأوبرا الإسكندرية

استقبل جمهور الإسكندرية الفنان الكبير محمد الحلو وسط حفاوة كبيرة وتصفيق حار فور صعوده على خشبة المسرح..ووجه الحلو التحية لهم" ب"وحشتونى جمهور اسكندرية الجميل..وعمار يا اسكندرية".

تغنى الحلو بطبقات صوته المتفردة بباقة مختارة من مؤلفات الطرب الأصيل إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة التى حققت جماهيرية واسعة، منها"أهيم شوقا".."يا حبيبى كان زمان".."عراف".. " ليالى الحلمية""لأ مش أنا اللى أبكى" "بتلومونى ليه""اى والله" و"عمار يا اسكندرية"التى تفاعل معاها جمهور الأوبرا بالغناء .





سبق حفل الفنان محمد الحلو فاصلا غنائيا لنجمة الأوبرا الفنانة آيات فاروق حيث شدت بمجموعة أغنيات من ألحان زمن الفن الجميل منها " أحن "قلب.."بلاش تفارق".."قصص الحب الجميلة".."حبيتك بالصيف".."غريب يا زمان".. "كلمات".





وشاركت الفنانة السورية بتول كضيفة شرف للحفل بأغنيتى "قال ايه بيسألونى"..ورائعة الأخوان رحبانى"راجعين يا هوى".





كما شاركت صوليست الهارب المتميزة الفنانة/ياسمين الحربى بمجموعة الحان منها"٣سلامات".."خايف مرة أحب".. الى جانب ميدلى للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ .





وقد رفع شباك التذاكر بمسرح دار أوبرا الإسكندرية لافتة" كامل العدد" قبل موعد الحفل بأيام .. حيث أقيم الحفل طبقا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق كافة الأجراءات الاحترازية المشددة من تعقيم وقياس لدرجة الحرارة.