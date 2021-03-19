ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود سامي يروي كيف أصيب بـ فقدان البصر أثناء علاجه مرضى كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:26 ص
الدكتور محمود سامي
الدكتور محمود سامي
Advertisements
حمزة شعيب
روي الدكتور محمود سامي،  كيف أصيب بـ”فقدان البصر” أثناء علاجه مرضى كورونا رغم عدم وجوده بالتكليفات.

وقال سامي خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية":" وقت انتشار الجائحة ذهبت دفعة اولي من الأطباء ودفعة ثانية وتطوعت انا دون تكليف في الدفعة الثالثة وكنت ناوي أكمل علي طول".

وأردف:" كنت اعمل في مستشفي حميات كفر الشيخ ولكني تطوعت من منطلق حبي لبلدي وحوفي علي الناس وحتي لا أكون كالجندي الذي هرب من المعركة".

وأوضح:" انا الحمدلله اديت دوري ومكنتش أقدر أقعد أو اهرب من المسؤولية، مردفا:" حبيت الحدث ده ميفوتنيش وانا قاعد مش بقوم بدوري تجاه أهلي وبلدي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تطبيق صراحة .. دعوة وحسد وراء إصابة لاعبة كرة القدم النسائية في نادي الطيران وأهلها بالسرطان

عام من الظلام .. معاناة طبيب كورونا فاقد بصره تنتظر تدخل الرئيس

2 من أبطال الأطباء .. السيسى يكرم الشهيد أبوغنيمة وطبيب فقد بصره بسبب كورونا

عزة مصطفى عن تكريم الرئيس السيسي للدكتور محمود سامي: شيء عظيم لـ أبطالنا من الجيش الأبيض

اللواء أحمد العوضي: 9 مارس يوم غالي في حياة المصريين

أحمد موسى: تكريم السيسي للطبيب فاقد البصر رسالة للجميع

ترشيحاتنا

زواجي شائعة.. نيرمين الفقي تكشف سبب اختفائها فى الفترة الأخيرة

أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة

حكام الجولتين 5 و6 لـ الأهلى والزمالك في دوري ابطال افريقيا

وكيل باتشيكو يكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيله عن الزمالك

تخفيضات على أسعار ساويست DX3 موديل 2021 في مصر| صور

تعرف على أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

بإطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها