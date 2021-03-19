محمود سامي يروي كيف أصيب بـ فقدان البصر أثناء علاجه مرضى كورونا

روي الدكتور محمود سامي، كيف أصيب بـ”فقدان البصر” أثناء علاجه مرضى كورونا رغم عدم وجوده بالتكليفات.





وقال سامي خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج " التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية":" وقت انتشار الجائحة ذهبت دفعة اولي من الأطباء ودفعة ثانية وتطوعت انا دون تكليف في الدفعة الثالثة وكنت ناوي أكمل علي طول".





وأردف:" كنت اعمل في مستشفي حميات كفر الشيخ ولكني تطوعت من منطلق حبي لبلدي وحوفي علي الناس وحتي لا أكون كالجندي الذي هرب من المعركة".





وأوضح:" انا الحمدلله اديت دوري ومكنتش أقدر أقعد أو اهرب من المسؤولية، مردفا:" حبيت الحدث ده ميفوتنيش وانا قاعد مش بقوم بدوري تجاه أهلي وبلدي".