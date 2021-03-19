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سيارات

في 5 خطوات.. استغل عطلة نهاية الأسبوع و"روق على عربيتك"

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:02 ص
في 5 خطوات .. استغل
في 5 خطوات .. استغل عطلة نهاية الاسبوع و "روق على عربيتك"
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صبري طلبه

مع بداية يوم جديد وعطلة أسبوعية ربما ينظرها الكثير لقضاء أوقات للراحة، أو مع العائلة، تبقى السيارة احد الأولويات في اوقات العطلات، فقد تكون في حاجة لإجراء احد الصيانات، أو اتباع عناصر السلامة الدورية و الفحص.


و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 خطوات لاستغلال عطلة نهاية الاسبوع و القيام بأعمال خاصة بعالم السيارات.

 

1 – غسيل السيارة

 

قد تكون هي الفرصة الأنسب للقيام بهذه العملية، نظرًا لاتساع الوقت لديك في وقت العطلة، و التدقيق في خطوات غسيل السيارة، و من الأفضل أن تهتم بغسيل السيارة من الداخل و الخارج جيدًا، كما يجب أن تقوم بغسيل "شاسية" السيارة من الأسفل لازالة الرواسب و العوالق الطينية

 

2 – مسدس الهواء

 

من الممكن أن تستخدم مسدس الهواء لازالة الأتربة و الغبار، و الذي يتكون داخل منطقة اسفل غطاء المحرك، و بهذه الخطوة سوف تتمتع غرفة المحرك بظهر أنيق و لعلها تكون خطوة هامة للحفاط على الأجزاء الداخلية في السيارة.

 

3 – تغيير الزيت

 

في حالة اقتراب موعد تغيير زيت المحرك أو ناقل الحركة فيبدو أن هذا أنسب توقيت للقيام بهذه الخطوة، نظرًا لأهميتهم الكبيرة داخل المنظومة الفنية للسيارة، كما يجب الفلاتر الخاصة بهذه الأجزاء مع موعد الصيانة، و يفضل أن تقوم بقياس مستوى الزيت من وقت إلى اخر.

 

4 – فلاتر السيارة

 

قم بالكشف على الفلاتر التي من السهل الوصول إليها مثل فلتر الهواء، و فلتر التكييف، ثم قد بتنظيفهم جيدًا للحصول على أداء افضل للسيارة.

 

5 – تخلص من الاشياء الزائدة

 

قد تكون فرصة مناسبة للتخلص من الأغراض و الأحمال الزائدة داخل سيارتك، و التي قد تشغل مساحة بالسيارة، كما تؤثر على ارتفاع نسبة استهلاك الوقود.

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