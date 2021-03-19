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ثقافة

خالد جلال ناعيا الدكتور "شاكر عبد الحميد": ستظل أبحاثه ومؤلفاته إرثا مهما للمكتبة العربية

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:42 ص
صدى البلد
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طارق موسى
نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز ٦٩ عاما .

وقال جلال، إن الراحل كان أكاديميًا جليلا وناقدا فنيا صاحب بصمة واضحة، حيث تمكن من مواكبة الأجيال الشابة المبدعة، وكان نبراسا لهم، وستظل أبحاثه ومؤلفاته إرثا هاما تستفيد منه المكتبة العربية، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد، تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في عام 2011، وقد شغل العديد من المناصب منها: " أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقًا لرئيس الأكاديمية من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠٠٥، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين، أستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالبحرين من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١١ "، وله مساهمات عديدة في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا .

وحصل الدكتور شاكر عبد الحميد على جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية (مصر – 2003)، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون  عام 2012 عن كتاب الفن والعرابة .
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