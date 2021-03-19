محمد عدوية: المهرجانات مش سكتي وأبويا ده المدرسة.. فيديو

قال الفنان محمد عدوية، إن اغاني المهرجانات جيدة وتسبب في حالة من السعادة للجمهور، مضيفا:" المهرجانات مش سكتي وساعات بحب أسمعها ".





وأضاف محمد عدوية في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ابويا احمد عدوية ده المدرسة اللي بنتعلم منها واتمنى اعمل دويتو معاه تاني".

وتابع:" لما أغني أغنية تتر مسلسل بسمع واعرف قصة المسلسل الاول"، مضيفا:" أنا مهتم بعمل اغنية إيجابية واكون متواجد على الساحة بطريقة إيجابية واتعرض عليا حاجات كتير مش سكتي ومش هتنجح معايا ورفضتها ".

وأكمل محمد عدوية:" أقوم بتحضير اغنية لمحافظة الاسكندرية، وأحب أن أكون متواجد بشكل فعلي وإيجابي وأن تكون الأعمال الفنية التي أقدمها ناجحة ".