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توك شو

محمد عدوية: المهرجانات مش سكتي وأبويا ده المدرسة.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:06 ص
محمد عدوية
محمد عدوية
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هاني حسين
قال الفنان محمد عدوية، إن اغاني المهرجانات جيدة وتسبب في حالة من السعادة للجمهور، مضيفا:"  المهرجانات مش سكتي وساعات بحب أسمعها ".

وأضاف محمد عدوية في حواره مع الإعلامي رامي رضوان  في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   ابويا احمد عدوية ده المدرسة  اللي بنتعلم منها واتمنى اعمل دويتو معاه تاني". 
 
وتابع:"  لما أغني أغنية تتر مسلسل بسمع واعرف قصة المسلسل  الاول"، مضيفا:"  أنا مهتم بعمل اغنية إيجابية واكون متواجد على الساحة بطريقة إيجابية واتعرض عليا  حاجات كتير مش سكتي ومش هتنجح معايا ورفضتها ".
 
وأكمل محمد عدوية:" أقوم بتحضير اغنية لمحافظة الاسكندرية،  وأحب أن أكون متواجد بشكل فعلي وإيجابي وأن تكون الأعمال الفنية التي أقدمها ناجحة ".
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