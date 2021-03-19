وكيل باتشيكو: غادر ولم يتابع مباراة الزمالك والترجي

قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن المدرب البرتغالي لم يكن يتابع مباراة الزمالك والترجي الأخيرة في القاهرة.





وأكد شريف فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "علمت ان باتشيكو عرف نتيجة مباراة الزمالك والترجي ولكنه لم يتابع المباراة".





وتابع: "باتشيكو غادر مصر أمس بعد نهاية مشواره مع الزمالك".





وكان مجلس ادارة الزمالك قد اعلن اقاله باتشيكو المدير الفني للفريق عقب تدهور نتائج الفريق وتم التعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.





وتعرض فريق الزمالك لهزيمة الثلاثاء الماضي امام الترجي التونسي بهدف نظيف في الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا على استاد القاهرة