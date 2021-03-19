ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وكيل باتشيكو: غادر ولم يتابع مباراة الزمالك والترجي

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:43 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن المدرب البرتغالي لم يكن يتابع مباراة الزمالك والترجي الأخيرة في القاهرة.

وأكد شريف فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "علمت ان باتشيكو عرف نتيجة مباراة الزمالك والترجي ولكنه لم يتابع المباراة".

وتابع: "باتشيكو غادر مصر أمس بعد نهاية مشواره مع الزمالك".

وكان مجلس ادارة الزمالك قد اعلن اقاله باتشيكو المدير الفني للفريق عقب تدهور نتائج الفريق وتم التعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وتعرض فريق الزمالك لهزيمة الثلاثاء الماضي امام الترجي التونسي بهدف نظيف في الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا على استاد القاهرة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شوبير : كوبر رفض تدريب الزمالك وكارتيرون رحب بخلافة باتشيكو.. ولكن

أسامة نبيه مدربا عاما.. الزمالك يعلن الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون

أخبار الزمالك.. حازم إمام: لا خلافات مع باتشيكو.. ورحيل عمروعبد السلام.. واستعدادات الفريق للترجي

وكيل باتشيكو يكشف مفاجأة بشأن إقالته

بسبب إقالة باتشيكو.. ممدوح عباس يهاجم مسئولي الزمالك

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث

بملابس سوداء.. الفيشاوى وزوجته يثيران الجدل على البحر

حازم إمام يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

نجم الزمالك السابق: لاعبو الزمالك يتحملون مسئولية سوء النتائج و زيزو يتمرد على النادي

أخطر من المرحاض .. دراسة تحذر من ضرر هذه الأدوات في المنزل على الصحة

مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد يصل لـ مطار القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2021 .. بعد آخر تحديث

تويوتا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها .. AYGO X موديل 2021

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها