وكيل باتشيكو يكشف تفاصيل رفضه فسخ تعاقده مع الزمالك منذ شهر

أكد شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن باتشيكو لم يتقاضى راتبه منذ 3 شهور.
وأكد شريف فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": ": باتشيكو رفض فسخ عقده مع الزمالك منذ ش بعدما لم يتلقى راتبه منذ 3 شهور".
وتابع: "موقف باتشيكو ورفضه فسخ العقد جاء حبًا في نادي الزمالك وجماهيره".
وكان مجلس ادارة الزمالك قد أعلن إقالة باتشيكو المدير الفني للفريق عقب تدهور نتائج الفريق وتم التعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وتعرض فريق الزمالك لهزيمة الثلاثاء الماضي امام الترجي التونسي بهدف نظيف في الجوله الرابعه من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا على استاد القاهرة.