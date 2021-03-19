لمدة ٢٤ ساعة.. غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين

أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة، عن اجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة، بالمنطقة المواجهة لمستشفى حميات امبابه لمدة يوم واحد فقط لتغذية المستشفى بكابلات كهرباء جهد متوسط.





ويأتي الإغلاق ضمن قيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال تغذيه مستشفى حميات امبابه بكابلات كهرباء جهد متوسط نظرا لما يتطلبه زياده غرف العزل بالمستشفى لمواجهه تداعيات فيروس كورونا .





حيث يتم اجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابه في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لمستشفى الحميات لمدة يوم واحد فقط وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٣ /٢٠٢١وحتى الساعة الخامسة صباحا دون تعطيل حركة المرور.



