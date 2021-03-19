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حوادث

لمدة ٢٤ ساعة.. غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة في الاتجاهين

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:50 ص
مرور الجيزة
مرور الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة، عن اجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابة، بالمنطقة المواجهة لمستشفى حميات امبابه لمدة يوم واحد فقط لتغذية المستشفى بكابلات كهرباء جهد متوسط.

ويأتي الإغلاق ضمن قيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال تغذيه مستشفى حميات امبابه بكابلات كهرباء جهد متوسط نظرا لما يتطلبه زياده غرف العزل بالمستشفى لمواجهه تداعيات فيروس كورونا . 

حيث يتم اجراء غلق جزئي لشارع الوحدة بإمبابه في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لمستشفى الحميات لمدة يوم واحد فقط وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٣  /٢٠٢١وحتى الساعة الخامسة صباحا دون تعطيل حركة المرور. 

وتقوم الادارة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .
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غلق جزئي لـ شارع الوحدة في الاتجاهين أمام مستشفى حميات إمبابة

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