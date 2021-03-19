وكيل باتشيكو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموقفه من العودة للزمالك

قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن الأهلي لم يدخل في باب المفاوضات مع المدرب خلال الفترة الأخيرة.





وأكد شريف فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": أن المدرب لم يتلقى أي اتصال من أي مسئول أو وسيط أهلاوي.





وواصل :"المدرب لا مانع لديه من العودة إلى مصر من جديد حال وجود عرض من الزمالك بسبب علاقته القوية بالجماهير".



