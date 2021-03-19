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رياضة

وكيل باتشيكو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموقفه من العودة للزمالك

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، إن الأهلي لم يدخل في باب المفاوضات مع المدرب خلال الفترة الأخيرة.

وأكد شريف فاروق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": أن المدرب لم يتلقى أي اتصال من أي مسئول أو وسيط أهلاوي.

وواصل :"المدرب لا مانع لديه من العودة إلى مصر من جديد حال وجود عرض من الزمالك بسبب علاقته القوية بالجماهير".

وكان مجلس ادارة الزمالك قد أعلن إقالة باتشيكو المدير الفني للفريق عقب تدهور نتائج الفريق وتم التعاقد مع باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة 
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