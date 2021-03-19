طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة...





نقدم لكم طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة .





طريقة عمل سمك فيليه بالصوص الحار..





مقادير سمك فيليه بالصوص الحار





سمك فيليه





بصل





ثوم





ليمون





كمون





ملح





فلفل





صلصة طماطم





فلفل حار هريسة





بطاطس





زيت





زبدة





طريقة تحضير سمك فيليه بالصوص الحار





* لعمل الارز:





* ضعي بصلة مع الأرز وقطعة زبدة وغطيه بالماء واتركيه لينضج





* لعمل السمك: تبلي السمك بالثوم المفروم والكمون والليمون والملح والفلفل ثم بالدقيق ثم اقليه في الزيت





* قطعي البصل قطع صغيرة وكذلك الفلفل والطماطم ثم اضيفيه الى السمك المقلي





* افرمي الثوم مع طماطم واضيفيها للطاسة





* قطعي البطاطس مكعبات صغيرة واضيفيها





* اتركيه على النار حتى ينضج ثم قدميه مع الارز





طريقة عمل سمك فيليه بالبطاطس





مقادير سمك فيليه بالبطاطس





سمك فيليه





زبدة





بطاطس





ملح – فلفل





زيت





كزبرة خضراء





جنزبيل





ثوم





كمون





ليمون





عصير طماطم





بصل





دقيق فلفل





الوان





طريقة تحضير سمك فيليه بالبطاطس





* افرمي الثوم مع الكمون والليمون والملح والفلفل والزيت





* اتخدمي نصف الخليط وتبلي شرائح السمك





* ضعيها في الدقيق اقليها في زيت غزير





* قطعي البطاطس شرائح ثم اقليها في زيت ساخن غزير





* اجرشي الفلفل الألوان مع البصل وضعيهم في طاسة حتى يحمر البصل واضيفي اليها عصير الطماطم، ضعي البطاطس وفيليه السمك واتركيها لتكما نضجها ثم قدمها.





مقادير سمك فيليه بالكورن فليكس





سمك فيليه





ثوم





كورن فليكس





بيض





ليمون





دقيق





كمون





لبن





صويا صوص





صوص محار





زيت





ملح – فلفل





طريقة تحضير سمك فيليه بالكورن فليكس





* قطعي السمك الفيليه ثم تبليه بالثوم والدقيق والليمون والملح والفلفل ثم ضعيها في خليط اللبن والبيض ثم في الكورن فليكس





* احتفظي بها مدة نصف ساعة في الثلاجة ثم اقليها في زيت غزير ثم قدميها

قدم الشيف اسامة السيد؛ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك