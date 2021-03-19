شمطاء.. مدحت صالح يدخل في نوبة ضحك بسبب أسئلة كارو الغريبة ويخضع لشروطها.. فيديو

حل الفنان مدحت صالح الليلة ضيفا على برنامج "الدوبلكس" التي تقدمه الاعلامية الدمية أبلة فاهيتا وابنتها كارو على قناة "أون".





وجاوب الفنان مدحت صالح على أسئلة الدمية كارو أبنة أبلة فاهيتا، بعد ان وضعت شروطها قبل البدء على الإجابات باعطائه حلوى "مصاصة" مع كل سؤال يجيب عليه، وطالبته بالغناء بعد أن وضع في فمه مجموعة من المصاصات محاولة منها لمضايقته في الغناء.





ودخل الفنان مدحت صالح في نوبة ضحك على أسئلة كارو، خاصة في سؤال : ما معنى كلمة "شمطاء"، متابعا : "ربنا ما يشمت فينا حد".









وقال مدحت صالح: "شمطاء يعني المرأة كبيرة في السن ذات الشعر الأبيض، بس انتي اسألتك غريبة اوي يا كارو".