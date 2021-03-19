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منوعات

فتاة تلتقط صورة لحيوان غريب ظهر أمام منزلها .. شاهد

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:32 ص
ظهور كائن غريب في
ظهور كائن غريب في منزل استرالي
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مريم صليب
لاحظت فتاة استرالية بالغة من العمر 12 عاما ، اقتراب حيوان مخيف من فناء منزلها في غرب استراليا و لكنها لم ترتعب في البداية و ظنت أنه دبا و سيعود غلى مكانة في الغابة . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، ان طفلة بالغة من العمر 12 عاما،/ أثارت الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو لحيوان غريب ظهر في فناء منزلها و اقترب منها حتى وصلت المسافة بينه و بين جدار منزلها الزجاجي امتار بسيطة . 

قالت الفتاة انها ظنت في البداية انها سلحفاة ضخمة أو دب، و لكن في الواقع اكتشفت أن ذلك الحيوان هو نوع ضخم و نادر من أنواع الزواحف و هي سحلية ضخمة ضلت طريقها من الغابة . 

أوضحت الفتاة من خلال ما نشرته عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي أن تلك المشاهد النادرة مألوفة بالنسبة لها، فإنها تسكن بالقرب من الغابات . 

تفاعل رواد التواصل الإجتماعي معها، بسبب خوفهم من ذلك الكائن الضخم الذي ظهر في منزل الفتاة، و ناشدوها بالإبلاغ عن ذلك الحيوان و ارسال صورته للشرطة للبحث عنه و تحديد مكانه و العلم إذا كان خطيرا أم أليفا. 
فتاة تلتقط صورة لحيوان غريب ظهر أمام منزلها .. شاهد
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