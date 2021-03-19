اليوم.. افتتاح 14 مسجدا بأسيوط

أعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط، عن افتتاح 14 مسجدا جديدا، اليوم الجمعة، بمراكز المحافظة.





قال الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالمساجد سيتم اليوم الجمعة، افتتاح 14 مسجد جديد، بحضور محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعلامات التباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي بالمساجد.





وأضاف قبيصي أنه إناب القيادات الدعوية ومديري الإدارات الفرعية في افتتاح المساجد الجديدة، موضحا أن المساجد الجديدة التي سيتم افتتاحها هي، مسجد الرحمن الغربي بقرية بني هلال مركز القوصية، ومسجد الرحمن بعزبة النقطة في مركز القوصية، ومسجدأبوبكر الصديق بالقوصية، ومسجد بلال بن رباح بأسيوط الجديدة مركز الفتح.



