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أخبار العالم

السلطات الفلسطينية تبدأ تنفيذ إغلاق شامل في بيت لحم لوقف تفشي كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أغلقت الشرطة الفلسطينية، مساء الخميس، محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، وبدأت وضع قيود داخلية وخارجية لوقف تفشي فيروس كورونا داخل المحافظة.

وقالت الشرطة الفلسطينية: إن "المؤسسة الأمنية في محافظة بيت لحم باشرت تنفيذ قرار المحافظ القاضي بالإغلاق الشامل للمحافظة، من مساء الخميس حتى صباح الأحد المقبل".

وأضافت الشرطة، في بيان، أنها "بدأت تشديد الإجراءات الوقائية لمنع الحركة من خلال وضع الحواجز، وانتشار مكثف لقوات الأمن، والحد من التنقل على مداخل المحافظة، وفصل المدن الرئيسية عن بعضها البعض".

وتوعد البيان بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات والتعليمات الصادرة، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول".

بدورها، حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة من تساهل المواطنين في التعامل مع الإجراءات الوقائية اللازمة، مطالبة إياهم باتخاذ كافة سبل الوقاية في ظل ارتفاع عدد الإصابات في القطاع.
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