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توك شو

الشقاوة جت من بعد سن الـ40 .. كوميديا غير طبيعية بين مدحت صالح وأبلة فاهيتا على الهواء .. شاهد

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:22 ص
كوميديا غير طبيعية
كوميديا غير طبيعية بين مدحت صالح وأبلة فاهيتا على الهواء
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ندى رأفت

كشف الفنان مدحت صالح ، عن اسمه الحقيقي ، وهو " محمد محمود صالح وهبة " ، مضيفًا أن من أُطلق عليه اسم " مدحت " هما حلمي بكر ، و سمير حبيب .  

وتابع " مدحت صالح " خلال لقائه مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " أون " ، أنهم أطلقوا عليه " مدحت " بسبب أغنية ، قائلًا : " بنكتب على الأغنية اسم الملحن والمخرج وغيره ، فعند كتابة اسم المغني ، كان هناك عدة أشخاص اسمهم محمد ، فغيرولي اسمي لـ مدحت " .

وأضاف الفنان ، قائلًا : " مبحبش حد يدلعني في اسمي ، يإما ينادوني محمد يإما مدحت بس " ، مضيفًا أن تاريخ ميلاده هو 2 من شهر نوفمبر من عام 1960 .

ورد على سؤال أبلة فاهيتا ، برجك إيه؟ ، قائلًا : " برج العقرب " ، مضيفًا : " بس أنا طيب ومليش في الأبراج أصلًا ولا بصدق أي حاجة بتتقال عن الأبراج " .

وكشف " صالح " ، عن عدد مرات زواجه ، قائلًا : " اتجوزت 3 مرات ، واللي معايا دلوقتي الرابعة " ، مضيفًا أن لديه بنت وولد ، معقبًا : " الشقاوة جت عندي بعد سن الـ 40 " .

وعقب على سؤال آخر قصة حب له ، قائلًا : " مراتي " ، مضيفًا : " الحاجة اللي بطلتها بعد الجواز هي " بطلت أتجوز تاني "  .

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